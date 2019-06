Le Dossier Médical Partagé (DMP) poursuit son ascension dans la région Grand Est

Le succès du DMP passe par l’implication des établissements de soins et des professionnels de santé de ville. L’Assurance Maladie, pilote du déploiement du DMP, se mobilise avec Pulsy et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est pour accompagner les établissements de santé qui ne sont pas en capacité d’alimenter automatiquement le DMP : rencontre des établissements de santé de la Région en binôme avec un représentant de Pulsy, accompagnement à l’équipement technique et à la mise en œuvre d’une organisation adaptée permettant aux hôpitaux et cliniques d’enrichir le DMP des patients pris en charge en y versant les lettres de sortie, les comptes rendus d’hospitalisation, d’imagerie, de biologie...



Ce dispositif s’appuie sur un plan de mesures complémentaires, financées par l’ARS Grand Est à hauteur de trois cent mille Euros et s’adresse aux établissements de santé ciblés, en lien avec l’Assurance Maladie, qui ne sont pas déjà en capacité d’alimenter le DMP à partir de leur dossier patient informatisé.