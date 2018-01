Le CNRFID devient Connectwave et accompagne les mutations vers l’IoT

Depuis 2008, le CNRFID s’attache à promouvoir les technologies RFID et sans contact dans tous les secteurs de l’industrie. Loin d’être une structure valorisant la technologie avant tout, le Centre a favorisé les collaborations entre offreurs de solutions et donneurs d’ordre en fédérant l’écosystème et en se concentrant sur les valeurs d’usages, les retours sur investissement et les performances des technologies. Ses actions, tournées vers la sensibilisation des parties prenantes, ont contribué à établir la confiance envers ces technologies et à favoriser la mise en œuvre de solutions opérationnelles.



Les technologies sans contact sont désormais maitrisées, les attentes mieux définies et les fournisseurs plus expérimentés. Les mêmes questions se posent à nouveau pour l’Internet des Objets, notamment sur les valeurs d’usages, l’interopérabilité, la fiabilité, la sécurité et la pérennité des solutions proposées. Les attentes des donneurs d’ordres se multiplient et se complexifient : monitoring, localisation indoor et outdoor, authentification. Les profils des fournisseurs sont plus nombreux : hardware, plateformes, opérateur télécoms, logiciel et les architectures possibles beaucoup plus nombreuses.