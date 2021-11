Le CHU et le Crous de Poitiers Poitiers rejoignent la démarche Mon Restau Responsable

Béatrice de la Chapelle, directrice logistique du CHU, rappelle que le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » en s’appuyant sur un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Le CHU de Poitiers représente plus de 1,7 millions de repas/an et plus de 4M d’euros de matières premières alimentaires. Le service restauration du CHU de Poitiers a engagé des actions telles que : lundi vert aux différents selfs du personnel, lutte contre le gaspillage alimentaire, dons alimentaires, diversification des menus en proposant des plats végétariens, recettes faites « maison » et introduction de produits Bio et labellisés. Le label « Mon Restau Responsable » permet de valoriser des actions et des projets qui ne nécessitent au final peu ou pas de budget, d’avoir un levier supplémentaire en travaillant avec les partenaires du territoire et mettre en lumière le travail quotidien des agents de la restauration.



Pour Mariannig Hall, Directrice Générale du Crous, le développement durable et la garantie d’une alimentation saine sont des priorités du Crous de Poitiers depuis plusieurs années. L’offre quotidienne d’un repas végétarien depuis 2018 l’illustre de manière emblématique. S’engager dans la démarche ®MonRestauRespon- sable, c’est franchir une étape supplémentaire pour 6 Restos U, 8 cafétérias et 3 brasseries à Poitiers, Châtellerault et au Futuroscope. Parmi les nouvelles exigences, citons le travail avec les associations étudiantes, l’affichage de l’origine des produits et une réduction drastique de la consommation des fluides. S’inscrire dans une démarche coordonnée avec les autres acteurs de l’agglomération fait aussi partie des avancées marquantes de cette démarche.



Pour Sylvie Dauriat, présidente du réseau Restau’co : « Mon Restau Responsable est perçu par les restaurants de collectivité comme une véritable méthode de changement. L’atout de cette démarche est de remettre le repas au centre d’un projet collectif, d’un projet de territoire avec les agriculteurs, les fournisseurs, les convives et élus locaux. »