Le CHU de Rennes, premier CHU de France certifié par la HAS avec la mention "Haute qualité des soins"

La visite de certification de l’HAS s’est déroulée du 11 au 15 octobre 2021, après une courte phase de préparation dans le contexte de crise sanitaire. Pendant cinq jours et une nuit, neuf experts-visiteurs ont parcouru les sites de Pontchaillou, de l’hôpital Sud et de La Tauvrais, à la rencontre des professionnels. Lors de cette visite, les experts-visiteurs ont eu recours à 90 méthodes d’investigation (42 patients traceurs, 12 parcours traceurs, 22 traceurs ciblés et 14 audits système) et sont passés dans la quasi-totalité des services afin d’observer l’activité de l’établissement à la lumière de différents enjeux : l’engagement du patient ; la culture de l’évaluation, de la pertinence et du résultat ; le travail en équipe ; et l’adaptation aux évolutions du système de santé.



« De cette visite, je retiens l’engagement de tous en faveur de la qualité et de la sécurité des soins, pleinement intégrées à nos pratiques. Je retiens aussi l’efficacité de notre organisation vis-à-vis des patients, des soignants et à l’échelle de l’établissement. Tout cela, on le doit à la réussite d’une équipe, celle du CHU, qui a fait la preuve de sa solidarité tout au long de la crise et en continu », note le Pr Jean-Yves Gauvrit, président de la Commission médicale d’établissement.



En résulte une évaluation en trois volets dont l’attention s’est successivement portée sur le patient, les équipes de soins et l’établissement dans son ensemble. Voici quelques-uns des aspects qui ont le plus marqué les experts-visiteurs :

• Vis-à-vis du patient : l’écoute et la qualité de l’information ; l’attention portée à chaque situation (selon l’âge, le handicap...) ; l’importance de la place donnée à l’aidant ; la personnalisation de l’accompagnement ; une vision globale du soin...

• Vis-à-vis des équipes : une coordination renforcée ; la qualité de la coopération interprofessionnelle ; une culture de l’évaluation et de la restitution ; une approche partagée de la prévention et de la gestion des risques...

• Vis-à-vis de l’établissement : une dynamique de coopération volontariste dans et hors les murs, au cœur du territoire et de la région ; la dynamique donnée à la recherche et à l’innovation ; un dialogue renforcé et pérennisé avec les usagers ; l’attention portée au développement des compétences de chacun et à l’amélioration continue de la qualité de vie au travail ; un management fondé sur la concertation et l’implication des acteurs de terrain ; une politique de gestion des risques (sanitaires, environnementaux, numériques...) exigeante...



« Ces résultats mettent en avant la qualité du travail d’équipe et l’engagement de tous les professionnels du CHU au service des patients, toujours avec bienveillance et bientraitance. Nous sommes très fiers de travailler à leurs côtés ! », affirme Mylène Coulaud, directrice des soins - coordonnatrice générale.