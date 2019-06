Le CHU de Reims ouvre une maison pour un accompagnement en dehors des temps de soins

L’objectif de la Maison de la santé est d’accueillir les patients à la s uite de leur prise en charge aigüe. À travers différentes activités, elle favorise le « mieux-vivre » avec une pathologie chronique, la réhabilitation sociale qui peut être mise à mal après une prise en soin aigüe et soutient les patients dans la préservation de leur image corporelle et l’estime de soi.



Dans un premier temps, elle accueille les personnes atteintes de maladies chroniques cardio-vasculaires ou atteintes de cancers.



C’est un lieu d’écoute, d’information, de rencontre, où les personnes souffrant de ces affections, leurs aidants ou leurs proches participent à des activités variées qui les conduiront à mieux vivre avec une maladie chronique et à améliorer leur qualité de vie. Les dimensions préventives et éducatives sont aussi intégrées par des conseils ciblés ou des conférences visant ainsi un public plus large.



À terme, l’ambition sera d’accueillir les patients atteints d’autres pathologies chroniques, de favoriser l’éducation en santé et de sensibiliser le grand public aux gestes quotidiens favorables à une meilleure hygiène de vie et à la préservation de son capital santé.



> Activités et ateliers : La Maison de la santé propose des ateliers et des activités variées en séances collectives ou individuelles sur inscription (atelier de cuisine, activité sportive, sophrologie, socio- esthétisme...) .



> Information et prévention en santé : Pour un accompagnement personnalisé, les personnes accueillies disposeront également d’informations en termes de prise en charge sociale, hypnose, sevrage tabacologique, aide à la préservation de la fécondité, sexologie en orientant vers les services du CHU adaptés ou d’AG2R LA MONDIALE pour les adhérents.