Le CHU de Poitiers inaugure son IRM en jeu

Au CHU de Poitiers, l’imagerie pédiatrique reste une activité importante, en particulier pour la spécialité IRM.Quatre radio-pédiatres interviennent sur cette activité et se la répartissent à hauteur d’une demi-journée par semaine sur trois des cinq IRM du site de la Milétrie, à Poitiers.Au CHU de Poitiers, l’IRM pédiatrique s’illustre comme une activité de recours car il reste le seul établissement de la Vienne à proposer cette prise en charge. A ce jour, les structures d’imagerie privée du département ne prennent pas en charge les enfants en dessous de 7 ans, ni de pathologie lourdes. De plus, les centres hospitaliers périphériques de Poitou-Charentes tels que La Rochelle, Angoulême ou Niort, font aussi appel au service d’IRM pédiatrique du CHU de Poitiers, en particulier pour des pathologies graves pour lesquelles l’enfant pourra être pris en charge par la suite à Poitiers, en oncologie pédiatrique.Les radio-pédiatres et le service de pédiatrie cherchent depuis des années à réduire le recours à la sédation pour l’enfant et à optimiser le nombre de prises en charge.A ce jour, une quinzaine d’enfants est pris en charge chaque semaine. Mais le taux d’échec actuel s’élève à environ 10%. « Nous qualifions d’échec le fait de ne pas réussir à faire passer l’examen à un enfant et de devoir soit abandonner la perspective d’un examen, soit d’avoir recours à l’anesthésie générale », indique Julie Vibert, radio-pédiatre.En fonction de leur âge, les enfants sont préalablement accueillis en hôpital de jour pédiatrique. La collaboration étroite entre le service de pédiatrie et les équipes d’imagerie a toujours été essentielle dans la prise en charge de l’enfant. Les équipes œuvrent pour avoir recours le moins possible à l’anesthésie générale. Par mois, ce sont entre 4 et 5 enfants qui doivent en bénéficier pour réaliser leur examen d’IRM. Depuis début 2022, l’hôpital de jour pédiatrique se délocalise donc une fois par semaine dans les locaux de l’IRM pour que les enfants puissent être accueillis en un même lieu. Cela permet une optimisation des examens d’IRM et une réduction de l’anxiété de l’enfant.Avec l’arrivée de l’IRM en jeu fin février 2022, les facteurs d’optimisation se multiplient. Les équipes de pédiatrie prennent en charge l’enfant, l’évaluent, prennent le temps de le préparer et de lui proposer toutes les solutions afin que l’examen soit réalisé dans les meilleures conditions et, surtout, sans sédation.L’IRM en jeu permet implique le jeune patient dans son soin. L’enfant est souvent considéré comme un objet dans son parcours de soin. On lui explique peu, voire pas du tout, l’examen d’IRM qu’il va subir, en quoi cela consiste, pourquoi doit-on le lui faire, etc. « On explique à longueur de temps aux enfants que leur corps leur appartient mais lorsqu’ils arrivent dans le milieu médical, on les touche, on les manipule sans prendre le temps de leur expliquer, insiste le docteur Martine Mergy-Laurent, radio-pédiatre. Il faut les rendre acteur pour obtenir leur coopération. » Et c’est justement ce que permet le simulateur de l’IRM en jeu.Au CHU de Poitiers, il n’y a pas de procédure ou de demande à faire pour qu’un enfant puisse bénéficier du passage dans l’IRM en jeu avant son examen. Les parents et les enfants ne sont pas prévenus en amont, tout simplement car c’est le radio-pédiatre qui prend la décision au dernier moment avec l’aide des infirmières de pédiatrie et des manipulateurs en électroradiologie médicale.En effet, le simulateur est préconisé pour les enfants de 3 à 10 ans mais l’équipe du CHU de Poitiers ne se met pas de limite. Depuis son installation, des enfants âgés de 2 ans et demi ou de 13 ans, par exemple, ont très bien réagi à la simulation. « Le médecin prescripteur de l’examen pourrait, par contre, indiquer s’il pense l’enfant éligible à l’IRM en jeu sur son ordonnance, indique le docteur Julie Vibert. Tout comme il nous indique déjà régulièrement les potentielles difficultés de coopération. »