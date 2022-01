Le CHU de Poitiers certifié par la Haute Autorité de santé, sans aucune condition ni réserve

Dans son rapport définitif, la HAS a prononcé la certification du CHU de Poitiers sans aucune condition ni réserve.



Cette certification intervient dans le cadre de la nouvelle procédure de certification pour laquelle le CHU de Poitiers avait accepté d’être « établissement pilote ». Elle fait suite à la visite de 13 experts-visiteurs, du 28 juin au 2 juillet 2021.



Sur les 131 critères d’évaluation, l’établissement a obtenu plus de 90% de conformité.



La Haute Autorité de santé a invité le CHU de Poitiers à poursuivre sa démarche d’amélioration de la qualité notamment dans la sécurisation des médicaments à risque et sur l’acculturation des professionnels à la qualité gestion des risques. Le CHU de Poitiers intégrera ces éléments dans son programme qualité-risques 2022 dans la continuité de sa politique inscrite au projet d’établissement 2019-2023.



"Tous les professionnels du CHU de Poitiers peuvent se féliciter de cette reconnaissance de leur engagement quotidien auprès des patients", indique l'établissement dans un communiqué.