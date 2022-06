Le CHU de Montpellier signe un accord pour renforcer son attractivité sur le marché de l’emploi et motiver les professionnels déjà en poste

Pour attirer les candidatures, le CHU dispose d’atouts de taille. En tant que pôle de recherche, d’innovation et d’excellence, il permet de pratiquer les techniques les plus pointues auprès des meilleurs spécialistes. Rejoindre le CHU, c’est donner du sens à son travail : l’hôpital public soigne tout le monde, aucun malade n’est laissé pour compte pour des raisons économiques ou sociales.



En outre, le CHU offre de réelles perspectives de carrière, accompagne et finance intègralement chaque année plusieurs milliers de formations, diplômantes ou non, et plusieurs centaines de projets de promotion professionnelle, pour les professionnels qui souhaitent évoluer et changer de métier, par exemple un aide-soignant qui veut devenir infirmier ou un infirmier qui veut devenir cadre.



Travailler dans un Centre hospitalier universitaire de la taille de celui de Montpellier, c’est pouvoir changer régulièrement de service et d’activité, puisque toutes les disciplines médicales et chirurgicales y sont représentées.



Ceux qui veulent plutôt développer leur expertise et se diriger vers la formation, le tutorat voire l’enseignement trouveront aussi les bonnes passerelles (le CHU accueille chaque année plus d’un millier de stagiaires et d’étudiants). Il est aussi bien sûr possible de participer à des projets de recherche.



Enfin, le CHU investit un milliard d’euros pour conduire un plan de modernisation des locaux sur les prochaines années dans le but d’améliorer l’accueil des patients et le bien-être des professionnels qui prennent soin d’eux.