Le CHU de Lille partenaire de l’Alliance des hôpitaux du Royaume du Maroc

La chirurgie de l’obésité occupe une place importante dans ce plan. Elle est désormais le traitement de référence qui permet non seulement d’obtenir une perte de poids durable mais aussi d’atteindre une réduction importante des facteurs de risque cardiovasculaire et de la mortalité.



Depuis plusieurs années, les équipes du CHU de Lille ont développé une réelle expertise dans ce domaine . Elles réalisent chaque année 500 interventions de ce type et ont été reconnues comme l’un des 5 Centres Intégrés de l’Obésité de France.



Le CHU de Lille et l’Alliance des hôpitaux du Maroc ont ainsi décidé, dans le cadre d’une volonté commune de partage de compétences et d’expérience, de développer une coopération pour améliorer la prise en charge de l’obésité sévère et/ou morbide dans les domaines :

- du soin , en structurant et labélisant des parcours de soin de chirurgie de l’obésité ;

- de la formation continue, en améliorant les connaissances des praticiens des CHU du Royaume du Maroc ;

- de la recherche avec le renforcement d’un axe dédié au diabète et aux maladies métaboliques.



Signé le 23 mai 2018 à la Mairie de Lille , en présence du Pr François Pattou, responsable du service de chirurgie générale et endocrinienne du CHU de Lille, et du Pr. Hicham NEJMI, Secrétaire Général du Ministère de la Santé du royaume du Maroc, la formalisation de ce partenariat intervient au décours du Congrès de la Société Francophone de chirurgie de l’obésité et des maladies métaboliques qui s'est tenu à Lille du 23 au 25 mai 2019.