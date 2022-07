Lancement du consortium One Health à la convergence des 3 santés : humaine, animale et agri-environnementale

L’EHESP, VetAgro Sup et l’Institut Agro s’engagent sur trois axes de collaboration :il s’agit d’acquérir collectivement des connaissances par la recherche et les diffuser auprès du monde académique, de la société et des professionnels des secteurs agricole, alimentaire et de santé. Pour y parvenir, les établissements mettront l’accent sur l’animation d’un réseau inter- écoles propice à croiser les regards disciplinaires, répondre conjointement à des appels à projets et partager les avancées de la recherche lors d’une conférence annuelle, ou sous la forme de publications scientifiques et de revues dédiées aux professionnels.la priorité des trois établissements est de sensibiliser et former les apprenants et les professionnels pour mieux anticiper et faire face aux crises sanitaires et répondre aux enjeux de santé globale. Parmi les actions phares, de nouveaux modules de formation initiale et continue et des guides pédagogiques dédiés aux techniciens, ingénieurs et chercheurs seront créés afin de promouvoir le continuum santé.face aux problèmes de santé qui transcendent les frontières nationales et peuvent être influencés par les circonstances ou les expériences d’autres pays, les établissements développeront des actions spécifiques en matière d’expertise et de formation tout au long de la vie avec et pour un public international.Au-delà de la prévention des crises sanitaires, l’approche One Health se fonde sur les interconnexions entre santé, alimentation, qualité de l’environnement, climat, agriculture et biodiversité. La mise en synergie des communautés et des compétences des établissements signataires devrait accélérer notre compréhension des liens et mécanismes mis en jeu, les faire connaitre et ainsi mieux les maîtriser pour préserver la santé.« Les missions de formation et de recherche en santé publique de l’EHESP s’inscrivent pleinement dans le concept « One Health ». Cette convention est stratégique pour notre établissement afin de renforcer nos partenariats, au niveau national et promouvoir, ensemble, une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires. Cette collaboration viendra ainsi enrichir les connaissances scientifiques et les formations des futurs professionnels pour mieux anticiper et faire face aux crises sanitaires », déclare Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP.Depuis de nombreuses années, l’approche globale de la santé est l’une des priorités du projet d’établissement à VetAgro Sup et fait le lien entre les cursus vétérinaires, ingénieurs agronomes et inspecteurs de santé publique vétérinaire. « One Health en pratique est ainsi devenu notre ADN et cette convention s’inscrit naturellement dans notre démarche d’ouverture avec des partenaires. Ce travail commun doit nous permettre de porter les priorités gouvernementales et de développer l’approche pluridisciplinaire », indique Mireille Bossy, directrice générale de VetAgro Sup.« La raison d’être de l’Institut Agro est de former la jeunesse pour contribuer à mieux nourrir le monde dans un environnement préservé, et ce consortium nous permet d’aborder de façon stratégique et structurée les nécessaires interfaces avec la Santé pour transformer les systèmes agricoles et alimentaires dans un contexte d’urgence climatique et environnementale », précise Anne-Lucie Wack, directrice générale de l’Institut Agro.