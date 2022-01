Label et concours "Droits des usagers de la santé" : des acteurs plus que jamais engagés sur le terrain malgré la crise sanitaire

Temps fort de la promotion des droits des patients et des résidents, le concours national s’inscrit depuis 2010 dans un dispositif global qui se traduit, tout au long de l’année, par une labellisation de projets locaux au niveau des agences régionales de santé (ARS), en lien avec les instances de démocratie sanitaire. Cela, pour mieux faire connaître ces droits et renforcer leur application.L'édition 2021 du concours a vu 62 projets labellisés par les ARS sur 164 projets dans 14 régions participantes, dont les ultramarines. Chacun d’entre eux illustre la richesse des initiatives prises en région.Cette année encore, le jury s’est attaché à primer des démarches exemplaires, transposables à d’autres contextes et particulièrement innovantes, dans une logique de diffusion des bonnes pratiques. Dans le contexte actuel si particulier, une attention particulière a été portée aux projets permettant de maintenir l’effectivité des droits en période de crise.Ainsi, toutes ces démarches témoignent de l’engagement constant des usagers, patients, résidents et aidants, de leurs représentants, des associations et des professionnels de tous les secteurs à travailler ensemble pour que les droits (information, consentement, liberté de choix, respect de la vie privée, qualité et coût des soins…) soient une réalité. Le nombre de projets labellisés en région démontre en outre l’appropriation par les acteurs du dispositif label/concours et son utilité comme outil d’animation territoriale et de valorisation des initiatives locales.