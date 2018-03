La télémédecine en France, entre fantasmes, espoirs et réalité

La télémédecine est reconnue dans le droit français depuis 2009 et jusqu’à tout récemment était développée lors de programmes d’expérimentation notamment à l’échelle régionale. A ce titre, Clémence Mainpin, chef de projet au sein de la DGOS évoquait en novembre 2017 que « 91% des projets médicaux des groupements hospitaliers de territoire (GHT) comportent un volet télémédecine ».



Depuis le 1er Janvier 2018, la télémédecine sort du contexte expérimental et devient, au moins dans des contextes bien spécifiques (voir encadré), régulée et surtout financée. Ainsi, Agnès Buzyn projette environ 500 000 téléconsultations en 2019 dans le cadre de ce dispositif et 1,5 millions en 2021.



Toutefois, les acteurs privés n’ont pas attendu 2018 pour développer leurs services de télémédecine. De plus en plus d’offres sont disponibles et balayent un ensemble de service à destination à la fois des patients et des professionnels de santé, depuis la prise de rendez-vous en ligne, la gestion des agendas, le téléconseil, la téléconsultation, l’e-prescription, l’e-délivrance de médicaments. « Des sociétés comme MédecinDirect, Doctolib, MesDocteurs, se sont créées bien avant 2018 et ont imaginé près de 10 ans auparavant des modèles d’activités permettant d’améliorer l’offre de soin, dans un contexte de démographie médicale problématique », témoigne Benjamin D’HONT, explorateur e-santé chez ALCIMED.



Ces modèles d’activité sont notamment basés sur l’intervention d’autres parties prenantes qui couvrent une partie des frais de prise en charge. La télémédecine se décline ainsi sur 2 volets : un axe B2P (Business to Patient) où les mutuelles ont un rôle et un intérêt très fort, et le B2B dans lequel les services sont proposés aux entreprises, à destination de leurs employés. En outre, le volet B2P permet de répondre aux besoins d’une frange de population qui n’est aujourd’hui pas couverte par la télémédecine actuelle (voir encadré) : la téléconsultation pour ceux et celles ne souffrant pas d’ALD et qui nécessitent ou demandent un avis médical immédiat, par exemple pour leur enfant, un samedi à 22 heures.



L’organisation de l’offre de soins par la télémédecine est en train de subir un premier bouleversement par la diversification des canaux d’accès et des fournisseurs de soins. Des acteurs comme Axa ou le groupe VYV ont ainsi pris place sur ce terrain et cela a conduit certains médecins à réagir avec véhémence. Parmi leurs arguments, ils mentionnent notamment un cadre d’activité différent entre le corps médical et les acteurs privés. Alors que la pratique de la télémédecine pour les premiers est encadrée, restreinte et complexe, les acteurs privés ont (selon leurs dires) des pratiques tarifaires et organisationnelles beaucoup moins régulées.