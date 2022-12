La télémédecine au cœur des Alpes

Regroupant les établissements sanitaires des Hautes-Alpes et du nord des Alpes-de-Haute-Provence, le GHT des Alpes du Sud est implanté sur un territoire montagneux, dont la géographie contrastée n’est pas sans soulever des enjeux majeurs en matière d’accès aux soins. Près de la moitié des médecins des Hautes-Alpes sont en effet installés dans les deux principales villes que sont Gap et Briançon. À l’inverse, les territoires de haute montagne, comme le Queyras ou le Champsaur-Valgaudemar, comptent peu de professionnels médicaux.



Le constat est encore plus alarmant en ce qui concerne les médecins spécialistes : plus de la moitié des communes du département sont ainsi situées à plus de 30 minutes des ophtalmologues, gynécologues et psychiatres, et à plus de 45 minutes des pédiatres. Pour faciliter l’accès de la population aux soins et lui permettre de bénéficier équitablement de l’expertise médicale, le GHT des Alpes du Sud a donc choisi, depuis déjà plusieurs années, de développer son offre de télémédecine. Dès 2018, un programme de télémédecine entre le Samu 05 et le refuge de haute montagne du Glacier blanc a, par exemple, permis d’équiper le refuge d’une tablette connectée intégrant tout un panel de dispositifs médicaux communicants – électrocardiogramme, tensiomètre, saturomètre et glucomètre. Et ce n’est là qu’un exemple parmi les nombreuses mesures mises en place sous l’impulsion du groupement hospitalier de territoire.