La santé des Français et l’hôpital au cœur de la campagne présidentielle

Pour 82 % des Français, la crise sanitaire a changé la donne et provoquera au moins un changement important à l’hôpital.



Pour 68 % des sondés, la crise va provoquer des changements dans la façon dont travaillent les professionnels de santé (inter-professionnalité, partage d’informations, collaboration publique – privée, lien ville hôpital, etc.) et 63 % pensent que cela provoquera des changements dans les techniques médicales (intelligence artificielle, médecine personnalisée, etc.). Enfin, 59 % pensent que la crise sanitaire bouleversera à terme l’expérience patient (personnalisation de la prise en charge, confort, etc.).



Un Français sur deux estime même que cette crise provoquera des changements importants sur l’ergonomie des bâtiments en générant des lieux de vie ‘smart’ et connectés permettant au patient d’être au centre des attentions.



« Globalement les Français attendent une santé plus intégrée et plus globale conciliant à la fois services publics et services privés mais aussi hôpital et médecine de ville. Il s’agit de créer de la complémentarité entre l’acte médical - qui ne doit souffrir d’aucune concession - le volet administratif et le développement de services complémentaires (hôtellerie, restauration, intelligence artificielle, etc.) au service du bien-être du patient. Le numérique - comme outil pour faciliter le travail des professionnels de santé - apparaît ainsi comme une aide pour créer cet hôpital de demain », commente Emmanuel de Gastines, partner chez onepoint.