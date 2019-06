SIS

La reconnaissance vocale Dragon Medical Direct a un impact positif sur l’amélioration de la qualité

Rédigé par Admin le Lundi 24 Juin 2019 à 15:34 | Lu 104 fois

Basée sur la technologie d’IA et des réseaux de neurones, la reconnaissance vocale de Nuance, a démontré sa contribution à l’amélioration de la qualité dans les établissements de santé. Son impact, sur certains des indicateurs qualité Ipaqss tels que la tenue du dossier patient, la qualité de la lettre de sortie et même la QVT, peut être mesuré. Les établissements y sont d’autant plus sensibles que l’Incitation Financière à la Qualité (Ifaq) a augmenté cette année. En outre, en 2020, des pénalités seront appliquées aux établissements qui n’atteindront pas les objectifs qualité.