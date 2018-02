La nutrition clinique se dope à l’innovation

Malgré ces zones d’ombre, les géants de l’agroalimentaire, comme Danone et Nestlé, mais aussi les groupes de santé tels que Fresenius ou Baxter, accélèrent leur développement. Outre l’élargissement de leur offre, les entreprises explorent de nouveaux circuits de distribution. C’est le cas de Nutrisens qui cherche maintenant à commercialiser ses produits dans les pharmacies. L’international, notamment les marchés émergents, et la diversification, horizontale ou verticale, sont également des axes de croissance. Nestlé Health Science se positionne ainsi à la fois dans les compléments alimentaires, la nutrition médicale et la nutrition thérapeutique. Il est aussi présent, en amont, dans le diagnostic et, en aval, dans les systèmes de dispensation. Bref, les leaders ne ménagent pas leur peine pour conserver leur rang sur ce marché resté très attractif.



La montée en puissance d’acteurs ambitieux pourrait en effet bousculer l’ordre établi, en particulier sur le segment de la nutrition orale. Comme les compléments nutritionnels oraux (CNO) ne nécessitent pas d’autorisation de mise sur le marché, les frontières avec les autres produits de nutrition santé (compléments alimentaires, alicaments, etc.) sont poreuses et les clients peu captifs. Le conglomérat britannique Reckitt Benckiser et le groupe Nutrisens sont ainsi à la manœuvre. Des start-up tricolores s’efforcent aussi de se faire une place sur le marché à coup de produits innovants. Après le rachat de Nutrialys, spécialisée dans les CNO, Effinov a levé 1 million d’euros pour développer une offre de compléments alimentaires santé et sport. D’autres jeunes pousses venues de la recherche universitaire, à l’image de Solidages, sont également sur les rangs.





Auteur de l’étude : Nicolas Le Corre