La documentation collaborative du SNDS s’enrichit

L’appariement de données permet aux porteurs de projet d'enrichir leurs données sources (cohortes, registres ou études cliniques) avec l'historique de la base principal du SNDS. Cette fiche thématique détaille les principales méthodes d’appariement : appariement direct via le NIR ou l’état civil, et appariement indirect. Elle précise également le cadre réglementaire applicable. Dans le cadre d’un projet d’étude, elle facilite l’orientation vers la stratégie de chaînage la plus adaptée.





Cette fiche présente l'écosystème de l'Open Data en santé à partir des données issues de la base principale du SNDS. Elle recense différents jeux de données agrégés et anonymisés issus de la base principale du SNDS, mis à disposition par des structures telles que la CNAM, la DREES ou Santé Publique France.



Ces données ouvertes peuvent notamment être mobilisées pour réaliser des analyses exploratoires, sans nécessairement avoir recours à une demande d’accès aux données individuelles sécurisées de la base principale du SNDS. Elles sont également particulièrement utiles dans le cadre d’un projet d’étude pour réaliser des analyses exploratoires.

