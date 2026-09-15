L’Agence du Numérique en Santé dévoile sa feuille de route 2026-2028

Ce premier COP est le fruit de plusieurs mois de travail et de concertation associant les collaborateurs de l’ANS, sa gouvernance, les services de l’État et les représentants de l’écosystème du numérique en santé. Cette concertation a permis de confronter les priorités de l’Agence aux attentes de ses partenaires et de construire une trajectoire partagée. Les sept engagements feront désormais l’objet d’un suivi régulier à travers le tableau de bord du COP, permettant de mesurer l’avancement des actions, les indicateurs associés et les résultats obtenus. L’Agence rendra compte de cette trajectoire auprès de sa gouvernance et de son écosystème tout au long de la période 2026-2028.



"Ce premier Contrat d’objectifs et de performance nous donne un cap commun pour les trois prochaines années, mais surtout il nous engage. Nous devons pouvoir démontrer les résultats de notre action et la valeur qu’elle apporte à nos utilisateurs et à l’écosystème. Ancrer nos fondations, aligner notre action sur les besoins et les usages, accélérer les transformations : c’est cette trajectoire que nous voulons porter collectivement jusqu’en 2028. Avec une exigence : mesurer nos progrès et rendre compte de nos résultats", indique Jean-Christophe Zerbini , directeur général de l'Agence du Numérique en Santé.

