La convergence des Systèmes d'Information dans les GHT vue par l'ASIP Santé

Le 30 janvier dernier se tenait la conférence annuelle de l'ASIP Santé. L'occasion pour l'agence française de la santé numérique de revenir pour nous sur la mise en oeuvre de la convergence des Systèmes d'Information (SI) au sein des GHT. Un peu plus d'un an et demi après leur déploiement, Elsa Créac'h nous explique les ambitions des SI uniques, l'état d'avancement de leur mise en place et les enjeux pour l'année à venir.Plus d'informations : http://esante.gouv.fr/