La cartographie des métiers de la Fonction publique hospitalière primée au Grand Prix Syntec Conseil

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les préoccupations autour des métiers soignants et de l’ensemble des métiers de la Fonction publique hospitalière sont au cœur de l’actualité : intensification des rythmes de travail et épuisement des professionnels, importants besoins de recrutement (médecins, infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes…), revalorisation des rémunérations dans le cadre du Ségur de la santé, enjeu d’attractivité … Des sujets bien connus de l’ANFH qui est au cœur des enjeux auxquels sont confrontés les hôpitaux et les établissements sociaux et médico-sociaux en matière de ressources humaines. En tant qu’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la Fonction publique hospitalière, l’ANFH dispose de leviers d’action importants par le financement de la formation d’une part et, d’autre part, par l’accompagnement de 2 210 établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux à travers le territoire dans le pilotage de la formation et des RH.



C’est dans ce contexte que la « Cartographie des métiers » revêt une importance cruciale pour l’offre de santé et de la qualité de la prise en charge, en permettant notamment une meilleure compréhension de l’évolution des métiers et des besoins en compétences des personnels de la Fonction publique hospitalière (FPH). Cet outil s'avère déterminant pour nourrir les politiques régionales, adapter l’offre de formation destinée aux personnels (soignants, socio-éducatifs, fonctions-supports…) et accompagner les établissements de santé dans leur démarche de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences.



« L’analyse prévisionnelle des besoins en compétences est un enjeu très important pour les établissements de la FPH. Elle dépend à la fois de la bonne connaissance de l’existant, et de la pertinence des prévisions quant aux évolutions à venir : évolution liées à la pyramide des âges, et en termes de demande de soins, évolutions techniques… L’ANFH a choisi d’aborder ces sujets de façon systématique en renforçant l’outillage des établissements au plan de la GPMC, par le déploiement des cartographies métiers. Cet outil, qui sera déployé dans toutes les délégations de l’ANFH permet aux établissements et aux instances paritaires de l’ANFH de disposer d’une cartographie pour leur établissement, consolidable au niveau des GHT (groupements hospitaliers de territoire) et au niveau régional. Elles permettent d’objectiver une situation actuelle, de réaliser une projection sur les besoins futurs, et de fonder une stratégie de formation et de développement des compétences nécessaires », explique Bertrand Longuet, Directeur général de l’ANFH