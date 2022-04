La Pr Silvana Perretta, vice-présidente de l’IRCAD, élue membre associée de l’Académie Nationale de Chirurgie

De fait, Silvana Perretta est résolument engagée pour dessiner « cette chirurgie du futur », dans toutes ses dimensions, y compris dans l’attention, essentielle, qui doit être accordée au patient : « La chirurgie de demain sera plus précise, intelligente, moins invasive et plus àl’écoute du patient », explique la chirurgienne.



Et Silvana Perretta d’insister sur la place qui doit être celle des femmes au sein des métiers de la chirurgie. « La chirurgie de demain sera plus précise, intelligente, moins invasive et plus à l’écoute du patient. Et les femmes chirurgiennes, encore peu nombreuses (elles représentent en France 30 % de la profession), ont certainement leur touche à apporter dans la dimension de l’écoute au patient. Elles sont généralement plus attentives, plus patientes et plus décontractées ».



L’élection de Silvana Perretta à l’Académie Nationale de Chirurgie, s’inscrit dans la valorisation de la féminisation des métiers de la chirurgie. Sous l’impulsion de son Président, le Professeur Albert- Claude Benhamou, l’Académie qui ne compte encore aujourd’hui que 32 femmes pour 550 membres, veut rapidement corriger la sous-représentation des femmes en chirurgie et au sein même de ses instances, avec l’arrivée de chirurgiennes de grand talent, comme Silvana Perretta.



« L’Académie est déterminée à faire en sorte que les femmes occupent la place qu’elles méritent, en France et dans le monde, affirme Albert-Claude Benhamou. Et c’est dans cet esprit que j’ai proposé que l’Académie organise le 24 juin prochain sa séance délocalisée à Strasbourg, en collaboration avec l’IRCAD, avec une matinée entière dédiée à la place des femmes dans les métiers de la chirurgie en France et en Europe. Cette séance exceptionnelle placée sous la direction de la Professeure Carole Mathelin, Présidente de la Commission Femmes en Chirurgie de l’Académie, avec la participation de la Professeure Silvana Perretta, est un évènement à ne pas manquer » insiste-t-il.