La Mutualité Française lance la 4e édition du Prix Innovation mutuelle, en partenariat avec Care Insight

Organisé en partenariat avec Care Insight, ce prix récompensera trois lauréats d’une dotation financière tout en leur offrant l’occasion de se faire connaître du monde mutualiste, de professionnels et décideurs de la santé, et, plus largement, du grand public.Les candidatures sont ouvertes dès ce jour et jusqu’au 31 juillet 2019. Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de représentants du monde mutualiste, de Care Insight et d’experts extérieurs.Les prix seront décernés lors des Journées de rentrée dans les trois catégories suivantes :- Innovation technologique en matière de santé.- Innovation organisationnelle en matière de santé.- « Coup de cœur des Journées de rentrée », catégorie regroupant les deux premières.Pour ce dernier prix, le lauréat sera désigné parmi trois candidats présélectionnés par le jury, à l’issue du vote des mutualistes, via une application dédiée.