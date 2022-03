La Loi Kouchner fête ses 20 ans : le CH du Mans met en place différentes actions à destination des usagers et des professionnels

20 après la promulgation de la loi, en ce mois de mars 2022, et jusqu’en juin 2022, le CHM invite les usagers et les professionnels à célébrer cet anniversaire, à travers un programme ambitieux, réalisé en collaboration avec les représentants des usagers et basé sur l’expérience de liens étroits qui se sont construits depuis de longues années au CHM.C’est l’association France ASSOS Santé qui a inauguré ce programme ce 3 mars avec une visioconférence sur l’histoire des droits des patients et de la démocratie en santé. L’objectif étant de toucher le maximum d’usagers, le CHM, a mis à disposition les moyens techniques nécessaires à sa projection et à sa diffusion.Suivront ensuite différentes actions hebdomadaires, qui seront déployées jusqu’au 5 juin 2022 par le biais d’affichage dans les halls, à l’espace des usagers et également par le relais des différents réseaux sociaux et du site internet du CHM