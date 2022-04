La HAS lance le Défi iDoc Santé, un concours pour mieux diffuser, organiser et connecter les connaissances en santé

Pour ce faire, la HAS propose aux acteurs de la santé, aux patients et aux spécialistes de l'exploitation et de la gestion des connaissances de prendre part à ce défi. Les inscriptions, ouvertes jusqu'au 9 mai, se font en ligne, via le site https://defi-idoc.has-sante.fr/ Alors que les connaissances médicales s'accumulent de plus en plus rapidement, les autorités sanitaires œuvrent quotidiennement pour les mettre à disposition sous forme d'avis, recommandations, autorisations, etc. Or, si les documents produits sont accessibles librement, des obstacles de différentes natures en limitent la diffusion et la réutilisation, et donc l'impact.Le Défi iDoc Santé, porté par la HAS en partenariat avec l'Agence du numérique en santé, l'Institut national du cancer et le ministère chargé de la Santé, offre un encadrement unique pour permettre aux participants de proposer des solutions techniques innovantes, de développer de nouveaux usages et de faire remonter les éventuels verrous techniques et besoins afin de mieux diffuser, organiser et connecter les documents de référence sur les bonnes pratiques et les produits de santé.