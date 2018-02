La Fondation Pour l’Audition lance, pour la 3ème année, ses Prix Scientifiques et intensifie son action en ouvrant son Grand Prix Scientifique à l’international

Jusque-là français, ce Prix est désormais international, marquant l’ambition et l’engagement de la Fondation pour soutenir la recherche à travers le monde.



Ce grand Prix a pour vocation de saluer le travail d’un scientifique ou d’un médecin ayant fait une découverte majeure dans le domaine de l’audition, ouvrant de nouvelles perspectives pour tous. Ces avancées dépassent les frontières, la Fondation Pour l’Audition souhaite par ce Prix apporter sa contribution et son soutien à des personnalités françaises ou étrangères qui accélèrent la recherche dans l’audition.



Ouvert aux chercheurs ou médecins en activité, les nominations doivent être soumises par un pair, qui devra mettre en avant toutes les qualités et faits d’arme de son candidat. Seront évalués la qualité du candidat et sa reconnaissance au sein de la communauté scientifique et médicale, son expertise, ses expériences passées et ses réalisations, sa qualité et l'excellence de son travail de recherche, et enfin, l’impact de sa recherche sur la santé auditive.



Une fois les nominations évaluées par le comité de sélection indépendant de la Fondation Pour l’Audition, le lauréat sélectionné sera soumis à l’approbation du conseil scientifique* de la Fondation pour l’Audition.



Le montant du Grand Prix est fixé à 100 000 €.



RAPPEL DU CALENDRIER :

- Mars 2018 : Lancement de l’appel à nominations

- 20 avril 2018 : Date limite de réception des nominations

- Mai 2018 : Réunion du comité de sélection

- Juin 2018 : Réunion du Conseil Scientifique de la FPA

- Juin 2018 : Réunion du conseil d'administration de la FPA

- Juillet 2018 : Notification des Prix aux lauréats

- Octobre 2018 : Remise des Prix