La Fondation Hospices Civils de Lyon présente le projet « Pavillon des Enfants »

Le Pavillon des Enfants, d’une surface de plus de 100 m 2 sera construit au sein du bâtiment A2 de l’Hôpital Femme Mère Enfant. Les travaux débuteront courant octobre 2019, pour une ouverture prévisionnelle en avril 2020. Le Pavillon s’élèvera sur 2 niveaux avec, en rez-de- jardin (niveau -1) un sas d’entrée, une salle d’activités sportives, un sanitaire accessible PMR avec douche et un vestiaire, et en rez-de- chaussée (niveau 0) un local technique.



Il accueillera des séances d’activité physique, de rééducation ou de réadaptation à l’effort et permettra également de recevoir différentes associations spécialisées dans l’animation d’activités physiques et ludiques en milieu hospitalier. Une cinquantaine de jeunes patients seront accueillis chaque semaine, soit 3 000 séances dispensées chaque année.



Ce nouvel outil thérapeutique sera au service du personnel soignant pour accompagner les enfants et adolescents souffrant de tout type de troubles somatiques et/ou de handicaps, toujours avec le même objectif : mobiliser l’ensemble des capacités physiques et psychologiques des jeunes patients, au service de leur guérison et du développement de leurs potentiels. Le coût global de la construction s’élève à 521.000 € financés pour plus de la moitié par la Fondation HCL.