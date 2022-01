La Fondation HCL renforce son soutien à l’innovation

La dynamique de soutien à l’innovation médicale de la part de la Fondation HCL n’est pas nouvelle. Depuis sa création en 2013, ce domaine d’intervention figure parmi ses priorités. L’allocation d’une enveloppe dédiée aux projets "POC" à partir de cette année 2022 marque une étape supplémentaire dans cette dynamique. Mais, comme toute bonne innovation, avant d’être officialisée et systématisée, elle avait fait l’objet d’une expérimentation.En avril 2021, la Fondation HCL avait ainsi intégralement financé le POC ImVasc3D du Pr FEUGIER, chirurgien vasculaire à l’hôpital Lyon Sud. Le traitement chirurgical des lésions artérielles menaçantes (anévrismes, dissection artérielle, pathologies artérielles oblitérantes) demeurant complexe, lechirurgien des HCL a imaginé la conception d’un modèle anatomique 3D d’une lésion aortique. Avec cette reproduction à taille réelle, le but est double : aider les chirurgiens à l'optimisation des procédures chirurgicales vasculaires complexes ; former les étudiants en chirurgie vasculaire à l'acquisition des compétences techniques lors de séances de simulation sur un banc hémodynamique d'essai.Le déploiement de tels modèles anatomiques était jusqu’ici impossible en raison des limites des techniques d’impression 3D qui ne permettaient pas d’obtenir des objets en matériaux souples, durables et représentatifs de la complexité et de la taille réelle des tissus natifs. Grâce à l’apport de laFondation HCL et à une double collaboration avec la plateforme 3d.FAB de l’Université Claude-Bernard Lyon 1 ainsi que la start-up 3Deus Dynamics, ce cap a été franchi.Ces dernières semaines, plusieurs exercices de simulation d'une procédure chirurgicale ont déjà été pratiqués par des élèves-internes de Lyon 1. « La Fondation HCL a joué un rôle déterminant. En permettant à ce projet simple, innovant et collaboratif de voir le jour, elle s’inscrit pleinement dans l’amélioration et la sécurisation des soins aux patients », se félicite le Pr FEUGIER.Cette reproduction à taille réelle constitue une première mondiale et une avancée majeure dans le développement des modèles anatomiques complexes en silicone. Le moulage dynamique pourrait être étendu à d’autres projets de modèles anatomiques souples dans d’autres disciplines pour la prise en charge de pathologies nécessitant une planification et une personnalisation de l’intervention.