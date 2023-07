La FEHAP devient partenaire de Future4care, l’écosystème européen dédié à la santé numérique

L’innovation est au cœur des préoccupations des établissements et structures adhérents à la FEHAP. Le secteur privé solidaire est reconnu pour cela. Preuve en est la richesse des projets qui sont chaque année mis à l’honneur dans le cadre des Trophées de l’innovation. La FEHAP, sous l’impulsion de son nouveau directeur général, souhaite aller plus loin en contribuant à mettre en relation les besoins des adhérents et les solutions proposées par les start-ups de demain. Ainsi, ce partenariat sera l’occasion de nombreuses rencontres, d’échanges, de séances d’études et de travaux communs.



« L’innovation qu’elle soit technologique, managériale ou encore au service de la transition écologique est au carrefour de toutes les préoccupations des acteurs de la santé. La FEHAP est présente dans tous les champs de la naissance à la fin de vie. Les acteurs du sanitaire connaissent bien les enjeux liés à l’innovation. C’est moins évident du côté du médico-social et social. C’est pourquoi, nous comptons sur l’appui de Future4care pour faire naître des solutions innovantes au service de tous nos adhérents, y compris ceux qui y ont plus difficilement accès », déclare Charles Guépratte, directeur général de la FEHAP.



De son côté, Future4care propose un programme d’accélération de start-ups dans le domaine la e-santé à travers un accompagnement personnalisé par une équipe d’experts en santé numérique. Future4care est également composé d’un Institut dont l’objectif est de soutenir les progrès de la santé numérique et son adoption par les professionnels de santé et par les patients. Les réflexions et actions de l’Institut se concrétisent à travers un think tank, des publications et des évènements.



“Nous sommes ravis que la FEHAP rejoigne les partenaires de Future4care. Ce partenariat a beaucoup de sens pour nous car il s’inscrit dans notre volonté de faire dialoguer des acteurs multidisciplinaires autour d’enjeux communs, et c’est là toute la mission de Future4care. J’ai hâte de voir les synergies et projets qui naîtront de ce partenariat.” explique Agnès de De Leersnyder, Directrice Générale de Future4care.