La DNS place l’éthique au cœur de sa feuille de route pour que le citoyen garde le contrôle de la numérisation de son parcours de soin

L’accès au numérique est inégal selon le niveau d’illectronisme, le handicap, le fait de disposer du dernier matériel informatique et le niveau de connectivité. Les travaux menés par les groupes de travail sur les fractures numériques visent à favoriser l’inclusion des personnes les plus éloignées (aujourd’hui 13 millions de français sont considérés comme à un niveau d’illectronisme important).



L’objectif est de proposer des services utilisables par tous et permettant une inclusivité totale des citoyens dans la gouvernance du numérique en santé en accompagnant ceux qui le souhaitent par des formations, des aides a la prise en main des outils, et le maintien d’un contact humain (via numéro de téléphone) si nécessaire.



Une action pilote montée en partenariat avec l’ANCT, le hub Hinaura, la start-up d’Etat Pix et la coopérative Prisme vise à former des professionnels relais (médiateurs et professionnels de santé) au numérique en santé, ainsi que les personnes concernées via des outils accessibles, conçus en co- construction avec les parties prenantes (pilote en Drôme et Haute Savoie : généralisation en 2022).



« L’objectif est un numérique en santé accessible à toutes et tous », conclut Giovanna Marsico (Déléguée au Service Public d’Information en Santé – jusqu’en décembre 2021)