La Clinique Rhéna s’appuie sur Axians pour sa transformation numérique

À la suite du regroupement, la Clinique Rhéna, souhaitait profiter de la construction d’un nouveau bâtiment pour effectuer une refonte complète de son architecture IT et proposer de nouveaux services aux personnels collaborateurs (personnels et praticiens) de l’établissement ainsi qu’aux patients et aux visiteurs. Cette modernisation s’articulait autour de 3 grands objectifs de déploiement : une infrastructure réseaux uniquement IP et sécurisée ; une infrastructure virtualisée dans 2 salles serveurs ; une simplification de l’accès au SI et de la mobilité au sein de l’établissement pour les personnels et professionnels du corps médical.



Le groupement a décidé d’effectuer une étude de marché et de privilégier des partenaires locaux pour la réalisation du projet. Après consultation, la DSI de la clinique a décidé de s’appuyer sur Axians comme intégrateur et HPE comme constructeur. L’expertise technique reconnue d’Axians et sa localisation à Strasbourg depuis 25 ans en faisait le candidat idéal pour la mise en place de ce projet complexe sans avoir à faire appel à une sous-traitance externe.