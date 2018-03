La Clinique Paris Lilas fluidifie le parcours patient et développe l’ambulatoire

« Ces travaux entrent plus largement dans le cadre de l’adaptation de notre projet stratégique en lien avec la priorité donnée par les autorités de santé au développement de la prise en charge en ambulatoire, ce qui exigeait aussi de revoir notre organisation et notre fonctionnement et d’adapter notre offre de soins », précise le Dr Schutz.



Ainsi, un service de soins de rééducation locomoteur ambulatoire équipé d’une balnéothérapie intégrera le service actuel de kinésithérapie. L’Agence régionale de santé

(ARS) d’Ile-de-France a donné les autorisations et un permis de construire a été déposé pour une entrée en service prévue en 2019.



« La Clinique Paris Lilas s’inscrit ainsi dans le développement des innovations tout au long du parcours de soins du patient », souligne le Dr Schutz.



Cette volonté fait l’objet d’ailleurs d’une reconnaissance de la part de l’ARS qui a décidé de participer au financement par la Clinique Paris Lilas de ces démarches innovantes visant l’amélioration des parcours ville-hôpital lors de la prise en charge en chirurgie ambulatoire.



Pour compléter ce nouveau plateau technique, un nouvel espace d’information et d’évaluation du sportif, qu’il s’agisse de l’amateur ou de sportif de haut niveau, va être créé.



« Un entretien avec un coordonnateur des soins y sera proposé, ainsi que les techniques les plus innovantes en matière de pathologies et de traumatologie du sport, ainsi que des ressources d’information, d’éducation, de prévention autour des pathologies ostéo- articulaires. Il s’agit de permettre aux sportifs de devenir acteurs de leur propre santé », précise-t-il.



L’organisation nouvelle de la Clinique Paris Lilas est désormais clairement centrée sur la prise en charge des pathologies de l’appareil locomoteur, avec un parcours clairement identifié pour simplifier la vie des patients : on s’informe, on consulte, on accède aux résultats des explorations par imagerie dans les meilleurs délais. De même, on peut être opéré et être rééduqué en soins externes ou en soins de rééducation si la prise en charge est plus complexe et on peut être évalué si on est sportif amateur ou de haut niveau.