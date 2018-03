La CAIH à la rencontre des hospitaliers : 14 événements de mars à juin dans toute la France

CAIH (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière) gère des achats en matière de Nouvelles Technologies de l’Information et des Télécommunications pour le compte de plus de 670 établissements de santé.



Présidée par Pierre Thépot, Directeur Général du CH de Moulins – Yzeure, elle a été créée en 2014 par UniHA avec différents partenaires qui en assurent ensemble la gouvernance : Établissement Français du Sang, FHF, FEHAP et UNICANCER.



Tous les établissements hospitaliers publics ou privés à but non lucratif, même non-membres d’UniHA, peuvent bénéficier des services de CAIH.