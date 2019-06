La Bourgogne se dote de la plateforme de télémédecine nouvelle génération Covalia de Maincare Solutions

Ce choix, réalisé dans le cadre du marché RESAH (début 2018 Maincare Solutions était référencé par le GIP dans le c adre de l’ouverture du premier marché de télémédecine en France), permet ainsi à la grande région Bourgogne- France-Comté de disposer dorénavant d’une plateforme unifiée de télémédecine , nommée TELMI, et de proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de la plateforme pour toujours mieux répondre à leurs besoins : usages en mobilité et gestion intégrée de la facturation des actes notamment.



La capacité de Maincare Solutions à accompagner efficacement le GCS dans la migration de sa plateforme (récupération des workflows et portabilité des matériels en particulier) a également été déterminante dans la décision du GCS.



L’objectif était aussi pour le GCS de disposer d’une solution unique lui permettant de couvrir une large palette de spécialités (cardiologie, dermatologie, neurologie, radiologie, psychiatrie, etc.) et de proposer à chaque fois des usages et des workflows parfaitement adaptés.



Une large couverture métiers et des fonctionnalités innovantes qui faciliteront l’adoption de la nouvelle p lateforme par les utilisateurs historiques en Bourgogne et contribueront à l’atteinte de l’objectif de 11 000 actes de télémédecine en 2019 (contre 9 000 l’année dernière) fixé par la région. Le projet a été mené en collaboration avec l’ARS Bourgogne Franche-Comté qui valide et finance les projets de télémédecine sur la région.