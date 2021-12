L'hôpital privé La Casamance investit dans un nouveau plateau technique d'imagerie

Pour le Docteur Romain Guénat, radiologue responsable du scanner et de l’IRM « L’acquisition d’une nouvelle IRM 3 Tesla et d’un nouveau scanner 64 détecteurs au sein du service d’imagerie permet de diagnostiquer et de dépister encore plus rapidement et avec plus de précision les pathologies neurologiques (AVC, Alzheimer, sclérose en plaque...), les différents cancers et les maladies cardiaques et des artères coronaires.



Ce scanner est équipé d’un module interventionnel permettant de prélever des fragments d’organes (biopsies guidées), d’évacuer des abcès pulmonaires ou abdominaux et de pratiquer des infiltrations de la colonne vertébrale.



Près de 30000 scanners et IRM sont réalisés chaque année à l’Hôpital Privé La Casamance par une équipe composée de 14 radiologues, 8 secrétaires, 6 manipulateurs, d’un cadre responsable et d’une personne compétente en radio-protection).



A noter par ailleurs que l’unité d’explorations et de thérapeutiques vasculaires (UETV), structure pionnière dans la région depuis 1990, réalise pour sa part plus de 8 000 examens par an et se compose actuellement d’une équipe de 4 médecins vasculaires, angiologues, phlébologues, d’un médecin esthétique, et de 2 secrétaires médicales.



Ce service, qui a également déménagé pour s'installer au sous-sol du bâtiment Romarins, est composé de 2 salles de consultations équipées chacune d'un appareil d’écho Doppler de dernière génération et d'une salle de consultation équipée d'une plateforme de laser cutané (microvasculaire/varicosités, épilation). Indolores, atraumatiques et non irradiantes, les explorations par échodoppler permettent d'évaluer à la fois le réseau artériel et le réseau veineux.