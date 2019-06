L’an 1 du RGPD : Bilan d’une année contrastée

Quelles sont donc les principales difficultés rencontrées par les entreprises pour se mettre en conformité ?



Celles-ci doivent relever cinq défis principaux.





Une demande de consentement inadéquate



Les messages implicites de consentement ne sont plus suffisants avec le règlement RGPD, et les consommateurs doivent désormais donner leur accord sans ambiguïté via une déclaration ou une action claire et concrète, telle que cocher une case sur un site ou remplir un formulaire. L’entreprise doit pouvoir démontrer que la demande de consentement a été présentée de façon claire et intelligible. De plus, le consentement est désormais requis dans un large éventail de scénarios. Par exemple, les données de navigation sont considérées comme des données personnelles, dont la capture nécessite un accord explicite du consommateur.





Des données en silos



Dans les entreprises, les données relatives aux clients sont très souvent réparties dans un ensemble de systèmes différents, ce qui rend le respect des exigences du RGPD, concernant par exemple l’accès aux données et la portabilité, beaucoup plus difficile à obtenir.





Un manque de gouvernance



Le règlement RGPD impose la mise en place par les entreprises de politiques spécifiques pour limiter tout accès superflu à des données personnelles par leurs applications. Beaucoup d’organisations n’ont pas encore fait cette démarche, et doivent adapter leurs processus application par application avec des règles centralisées de gouvernance des accès aux données.





Des applications insuffisamment sécurisées



Le nouveau règlement accroît encore les obligations des entreprises en matière de sécurité, notamment au niveau applicatif. Des informations personnelles fragmentées et non sécurisées au niveau des données deviennent vulnérables à une intrusion, ce qui réduit le degré de sécurité des applications et la capacité de l’entreprise à respecter le RGPD.





Un respect insuffisant des exigences des consommateurs



Les consommateurs sont-ils capables de gérer eux-mêmes leur profil et leurs préférences en matière d’accès aux données ? Ces préférences sont-elles respectées sur tous les canaux et tous les terminaux ? Les entreprises conservent souvent des lacunes dans ces domaines.