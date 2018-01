L’Institut GIPTIS menacé

« GIPTIS permettra pourtant une amélioration significative des conditions d’accueil des personnes malades, des conditions d’exercice des professionnels de santé et l’augmentation de l’activité médicale grâce à son modèle et ses financements.GIPTIS s’appuie sur un modèle d’investissement privé, collaboratif, à but non lucratif qui propose un mode alternatif de coopération et de financement au bénéfice de nos structures publiques. La question cruciale est de savoir si nous serons collectivement prêts à accompagner ce changement pour pérenniser le financement de l’innovation médicale et l’équité d’accès au soin, deux fiertés françaises fragilisées ces dernières années.C’est en créant un nouveau modèle, comme GIPTIS, c’est-à-dire un troisième monde réunissant le meilleur du public et le meilleur du privé, dans un contexte privé avec mission d’intérêt général à but non lucratif, que l’on progressera dans des champs aussi importants que le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies rares ou le vieillissement de la population.Dans le contexte du plan pour l’Europe voulu par le Président de la République et de l’investissement majeur de l’Etat pour favoriser compétitivité et innovation en France, se priver d’une telle opportunité d’investissement privé et de fonds européens serait incompréhensible.Des vies, des destins de familles et d’enfants sont en jeu. Nous sommes engagés dans la volonté d’offrir une solution à ces millions de malades, un espoir aux aidants, un soutien aux soignants, une excellence médicale et scientifique.Aussi l’équipe GIPTIS et l’ensemble de la communauté des maladies génétiques rares sollicitent une intervention du plus haut niveau de l’Etat, comme de la société civile, pour qu’un tel institut voie le jour et concrétise l’élan donné par la stratégie nationale de santé et l’action du gouvernement ».