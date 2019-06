L’ICO, Elior et l’Institut Paul Bocuse s’associent pour créer et déployer des solutions innovantes en alimentation

L’ICO a pour ambition de renforcer ses projets de recherche, d’innovation et d’accompagnement quotidien des patients atteints de cancer afin d’améliorer leur bien - être, et en particulier en matière d’alimentation et d e restauration . L’ICO s’associe ainsi avec le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse et Elior pour développer des projets dans cette thématique et les mettre en œuvre avec un réseau de partenaires.



Expérience novatrice de collaboration entre médecins, scientifiques, industriels, collectivités, associations, familles... , ce partenariat vise à créer et déployer des méthodologies innovantes en alimentation et restauration appliquée à la cancérologie : expérimenter des nouveaux produits ou services de restauration adaptée à la cancérologie, dans le but d’améliorer le bien -être des patients atteints du cancer, pendant leur traitement.

Des approches nouvelles – outils digitaux, Living Lab, Codesign ... - sont envisagées pour concevoir de nouveaux projets de recherche, de nouveaux produits et services, et pour faciliter les interactions entre les différents acteurs et pour apporter un suivi personnalisé et évolutif.