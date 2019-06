L’IA chez Fujifilm : ou comment optimiser la lecture sans remplacer le radiologue

L’imagerie en coupe (TDM, IRM, US) et la performance des matériels ont considérablement augmenté le volume et la quantité d’informations par image. La tomosynthèse en mammographie accentue ce phénomène d’infobésité. Grâce à un panel de fonctionnalités innovantes, l’intelligence artificielle permet de focaliser l’attention du sénologue, qui reste ainsi au cœur de la décision dans un workflow fluidifié.



Optimiser sans remplacer, c’est tout le sujet des ateliers organisés par Fujifilm et Hera-MI au congrès de la SIFEM, le vendredi 14 juin. Le témoignage du Dr Grebici, sénologue à la SIMSE, Schiltigheim, viendra enrichir les échanges.