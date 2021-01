Utilisé depuis octobre dernier par les équipes du bloc de l’Hôpital privé de la Baie, le “bloc des erreurs” en réalité virtuelle, est devenu ​un puissant outil immersif et pédagogique pour la formation par simulation des soignants, étudiants internes et externes. Ils interagissent avec leur environnement de travail et co-construisent de nouvelles compétences professionnelles au profit de la qualité de prise en charge des patients ”,​ précise Agnès Michelle, cadre des blocs et de l’ambulatoire de l’Hôpital privé de la Baie, qui a listé toutes ces erreurs à éviter dans les blocs opératoires.



Équipés de casques de réalité virtuelle ou naviguant sur leur PC via un progiciel, ils visualisent le bloc opératoire comme s’ils y étaient et évoluent dans la représentation de situations courantes de travail à la recherche des erreurs qui pourraient avoir un impact sur la prise en charge des patients.