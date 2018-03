L’Hôpital Foch inaugure le CEMSOP  - centre d’Expertise Medico-Sportif de l’Ouest Parisien

L’acte chirurgical en oncologie n’est qu’un « épisode » dans le parcours de soins d’une maladie qui devient chronique. De même, les préventions primaires et secondaires effectives contre les maladies cardiovasculaires et respiratoires sont reconnues comme insuffisantes en France.



L’activité physique a même souvent été oubliée et parfois interdite par le corps médical alors qu’elle est un outil thérapeutique dans de nombreuses pathologies en particulier cancéreuses et inscrite à ce titre au plan cancer 2014-2019.



Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique, intègre dans ses finalités la recherche d’une offre d’activité physique variée, par des éducateurs professionnels ou bénévoles, débordant du cadre de soin.