L’Hôpital Foch et Siemens Healthineers annoncent un partenariat inédit de 12 ans pour renforcer la performance du plateau d’imagerie médicale

Au-delà des équipements, ce projet est une véritable mise en application de la stratégie qui anime Siemens Healthineers à savoir soutenir l’expansion de la médecine de précision, accompagner la transformation des parcours de soins, améliorer l’expérience des patients, le tout digitalisé. OPTIM est un processus d’innovation permanent . Le contrat intègre différents projets de partenariats autour des aspects cliniques, organisationnels et scientifiques et ainsi que toutes les innovations pour que l’Hôpital Foch reste à la pointe notamment dans le secteur de l’intelligence artificielle.



Ce partenariat s’articule d’ores et déjà autour d’un dialogue continu entre Siemens Healthineers et l’hôpital F och. Afin de favoriser cette synergie, une équipe Siemens Healthineers dédiée sera présente au sein de l’hôpital Foch aux cotés des professionnels de santé . Cette proximité humaine est nécessaire pour une meilleure appréhension des besoins, une réaction plus instantanée et une capacité d’adaptation renforcée. Concrètement, des projets d’optimisation des indicateurs clefs vont voir le jour tout au long du contrat avec une offre de conseil sur mesure.



« Avec la mise en place de la stratégie « Ma Santé 2022 », la transformation du parcours de soins est une des priorités du Gouvernement, c’est aussi l’un des objectifs clés de Siemens Healthineers. L’ entreprise sort de son rôle d’industriel pur et devient un véritable partenaire de l’établissement de santé. Les contrats de gestion déléguée comme OPTIM, vont se développer en France. L ’Hôpital Foch est déjà un établissement d’ excellence, nous accompagnerons l’optimisation continue des équipements et le renforcement de la qualité de son organisation » conclut Hassan Safer-Tebbi, Président de Siemens Healthineers France.