L'École des Hautes Études en Santé Publique fête son 10e anniversaire

En sa qualité d'unique établissement d'enseignement supérieur et de recherche en France dédié à la santé publique, l'EHESP a activement contribué aux travaux préparatoires de la stratégie nationale de santé. Les propositions de l'EHESP visent notamment à mettre en œuvre des dispositifs innovants articulant à la fois formation, recherche, expertise, débat et communication en santé publique.



L'EHESP intégrera les axes de la stratégie nationale de santé dans le cadre de son prochain contrat pluriannuel de développement, dont l'élaboration est prévue au cours de l'année 2018.





*Les 13 filières d'enseignement de l'EHESP : Directeur d'hôpital, Directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, Directeur des soins, Attaché d'administration hospitalière, Ingénieur hospitalier, Inspecteur de l'action sanitaire et sociale, Médecin inspecteur de santé publique, Pharmacien inspecteur de santé publique, Médecin de l'éducation nationale, Médecin inspecteur régional du travail, Ingénieur statutaire du génie sanitaire, Ingénieur d'étude sanitaire, Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.