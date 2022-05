L’Anap renforce sa stratégie partenariale pour mutualiser ses expertises avec l’écosystème de la santé

« L’Anap déploie une politique partenariale ambitieuse. Grâce à nos partenaires, nous sommes toujours plus ouverts et connectés à l’écosystème de la santé et allons proposer des outils encore plus opérationnels et adaptés aux besoins des professionnels en établissements », annonce Stéphane Pardoux, directeur général de l’Anap.