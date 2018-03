L’ASSPRO Truck « Branchet on the road » : une unité mobile de prévention du risque opératoire sillonne la France pour dispenser des formations auprès de 50 établissements de santé

L’unité mobile de prévention du risque opératoire a été dotée d’un système performant de visio- conférence permettant aux participants d’échanger en direct avec des experts de leur spécialité, quelle que soit leur localisation géographique. Ce dispositif d’échange à distance, qui ouvre la voie à la transmission d’images médicales et chirurgicales et de procédures, permet la délocalisation des formations les plus pointues menées en partenariat avec des organismes reconnus pour leur expertise.



Grâce à l’ASSPRO Truck « Branchet on the road », les équipes médico-chirurgicales pourront ainsi, dès 2016, suivre in situ les enseignements du Centre Lyonnais d’Enseignement par la Simulation en Santé (CLESS) et de l’Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD), leader mondial de la formation en chirurgie mini-invasive.



L’ASSPRO Truck « Branchet on the road » visitera 50 établissements de santé en 2016.