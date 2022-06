L’ARS invite les acteurs de la santé d’Île-de-France à proposer leurs idées innovantes pour améliorer le service aux usagers à l’aide d’outils numériques

L’appel à innovateurs repose sur le fait que, parmi toutes les personnes qui composent le système de santé et médico-social en Île-de-France, beaucoup ont en tête des idées et des solutions nées de leurs pratiques quotidiennes qui ne demandent qu’à être accompagnées pour voir le jour et être déployées plus largement. L’ambition de cette démarche est de permettre de concrétiser et de développer des idées simples imaginées par des acteurs de terrain pour améliorer le service rendu aux usagers et surmonter des obstacles du quotidien.



Les innovateurs ont jusqu’au 7 septembre 2022 pour soumettre leur projet. Les candidats présélectionnés présenteront ensuite leurs projets auprès d’un jury présidé par Sophie Martinon, Directrice Générale Adjointe de l’ARS Île-de-France, le 29 septembre.



L’appel à innovateurs s’adresse très largement à tous les acteurs franciliens du système de santé : les collaborateurs de l’Agence, les collaborateurs des établissements de santé et médico-sociaux, les acteurs du champ ambulatoire, les professionnels de la prévention et de la promotion de la santé.