L’ARS Île-de-France lance un dispositif régional de fidélisation des personnels infirmiers

Ce dispositif régional, ouvert du 17 janvier au 28 février 2022, permettra à chaque établissement de proposer aux IDE sélectionnés sur la base de leur expérience, notamment en intérim, un CDD de 6 ou 9 mois, non renouvelable, avec une rémunération attractive et forfaitaire.



Concrètement, la rémunération s’élève à 3 085 € brut/mois (tarif vacataire) avec une prime exceptionnelle de 4 000€ pour un CDD de 6 mois et 7 000€ pour un CDD de 9 mois pour une activité à temps plein auxquelles s’ajouteront l’indemnité de précarité et l’indemnisation des congés qui n’auront pas pu être pris. Les IDE auront la possibilité d’intervenir à temps incomplet (entre 40% et 100%) et de choisir leur temps de travail quotidien. Ils doivent être affectés dans l’établissement où ils sont intervenus en temps qu’intérimaire et ne doivent pas être en disponibilité d’un établissement de santé public partie au dispositif.



Ce dispositif s’adresse à l’ensemble des établissements de santé franciliens qui peuvent se saisir ou non de cette opportunité. Le suivi et l’évaluation du dispositif seront assurés par le comité inter-fédérations composé de l’ARS Île-de-France et des fédérations hospitalières publiques et privées (AP-HP, FHF, FEHAP, FHP et UNICANCER).