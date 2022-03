Actu

L’ANFH poursuit l’accompagnement de ses adhérents en matière d’égalité professionnelle

Rédigé par Rédaction le Jeudi 3 Mars 2022 à 15:54 | Lu 114 fois

L’égalité professionnelle désigne l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion ou en termes d'égalité salariale. Alors que la fonction publique hospitalière est composée à plus de 77% de femmes, des différences persistent entre les femmes et les hommes quand il est question de parcours professionnel. Dans la continuité de ses engagements, l’ANFH investit sur cette question, en proposant un accompagnement nommé « Egal PRO » à ses adhérents ainsi qu’un parcours de 4 formations “Egalité professionnelle et lutte contre les stéréotypes dans la FPH”.