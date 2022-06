L’ANFH accompagne ses adhérents dans une démarche de qualité de vie au travail

Afin de mesurer le climat social de l’organisation, préalable à des actions de qualité de vie au travail en établissement, l’ANFH met à leur disposition un baromètre social afin de disposer d’un état des lieux précis de la perception des agents de leur quotidien de travail. Elle accompagne aussi à la mise en place d’une politique de qualité de vie au travail (QVT) grâce à une formation qui s’adresse aux directeurs, responsables de services, managers et toute autre personne associée à une démarche QVT. Elle fait partie intégrante de la boîte à outil QVT, créée par le groupe de travail national de l’ANFH. D’une durée de 1h25, elle est composée de 8 modules au cours desquels l’apprenant abordera des exemples concrets à travers des mises en situations. Il pourra également tester ses connaissances au fur et à mesure de son avancée via différents quiz.Les délégations de l’ANFH mettent à disposition des agents des établissements adhérents des actions de formation régionales (AFR) qui répondent aux besoins locaux en fonction des priorités régionales.