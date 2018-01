L’ANAP et l’ATIH lancent un outil de mesure et de comparaison de l’activité des établissements de santé sur leur territoire

Rédigé par Rédaction le Lundi 15 Janvier 2018 à 18:07 | Lu 57 fois

L’ANAP et l’ATIH ont co-construit un outil pour mesurer, comparer et analyser les informations issues du PMSI par activité dans les établissements et sur un territoire donné. Il constitue une aide au pilotage stratégique et s’adresse à tous les professionnels de santé (chefs de service, directeurs, etc.), institutionnels et tutelles (ARS, HAS, Chambres régionales des comptes, etc.), représentants des usagers ou universitaires.



Cet outil de représentation des flux entre établissements (Orfee) propose quatre modules pour analyser 83 activités médicalement cohérentes, au niveau d’un établissement, d’un groupe d’établissements ou d’une région.



- L’activité : âge moyen, part d’activité ambulatoire, part des passages aux urgences, indice de performance-durée moyenne de séjour (IP DMS), volume des flux d’échange MCO (Médecine, chirurgie, obstétrique) /SSR (Soins de suite et réadaptation) / HAD (Hospitalisation à domicile) ...

> Cette description à partir d’activités médicalement cohérentes permet une comparaison affinée avec les autres établissements.



- Les interactions avec les autres établissements à partir des flux entre établissements MCO et/ou avec les établissements SSR et HAD.

> Ce module permet de visualiser, par activité, les échanges au niveau d’un territoire et fournit un outil d’aide à l’identification des principales coopérations.



- L’évolution de l’activité d’un établissement dans le territoire

> Cette caractérisation permet de comparer l’évolution de chaque domaine d’activité à celle des autres établissements du territoire pour établir un diagnostic et définir des politiques stratégiques.



- La concentration d’activité et les valorisations financières associées

> Ce module présente la valorisation de chaque groupe homogène de malades (GHM) du case-mix d’un établissement, d’un ensemble d’établissements ou d’une région pour évaluer l’impact d’évolutions d’activités.







Les fonctionnalités de l’outil Orfee sont très nombreuses ce qui nécessite que l’utilisateur sache ce qu’il cherche. Le guide d’usage donne quelques exemples : analyse de la croissance d’activité, part de marché d’une discipline, comparaison de disciplines entre établissements, identification des flux entre MCO et SSR, etc. Une web-conférence sera organisée au 1er semestre 2018 afin d’aider les utilisateurs à prendre en main l’outil.



Pour en savoir plus et télécharger le guide d’usage

Pour accéder à Orfee

