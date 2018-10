L’ANAP capitalise sur les expérimentations menées sur le terrain

Dans quel contexte cette nouvelle publication de l’ANAP a-t-elle vu le jour ?

Pascale Martin : Tout est parti d’un constat formulé de longue date : la part patient non recouvrée par les établissements de santé publics se chiffre, chaque année, à 550 millions d’euros, ce qui n’est pas sans impacts sur leur santé financière. Or 80% des factures liées à ce reste à charge portent sur des montants inférieurs à 20 euros ; leurs frais de gestion représentent donc des sommes importantes au regard du recouvrement. Aussi était-il pertinent d’expérimenter des modalités qui contribueraient à améliorer le niveau d’encaissement des recettes afférentes.



Pauline Jaouannet : Menées entre 2015 et 2017, ces expérimentations se sont inscrites dans le cadre du programme national de Simplification du parcours hospitalier du patient et de numérisation des informations échangées (SIMPHONIE). 64 établissements de santé ont ainsi testé trois modalités visant à favoriser le paiement du patient pendant sa présence à l’hôpital : le paiement à l’entrée, le paiement à la sortie, et l’encaissement automatique par débit carte (EADC), qui consiste en une prise d‘empreinte de carte bancaire pour mettre en place un paiement automatique différé.



Quels étaient les objectifs de ce pilote ?

Pascale Martin : Il s’agissait, pour chaque modalité, d’identifier les conditions de sa mise en œuvre, les facteurs de succès et les limites à son exercice. Des sujets techniques et juridiques ont notamment émergé concernant l’EADC. Cette nouvelle modalité fait désormais l’objet d’un projet à part entière intégré au programme SIMPHONIE : le dispositif DIAPASON, qui propose une solution clé en main aux établissements publics et privés non lucratifs. Sa généralisation devrait commencer au dernier trimestre 2018.